Ankara'da gaz zehirlenmesi: 3 kişi toprağa verildi

Başkent Gaz olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapılan incelemelerde, üzücü olayın kombiye kontrolsüz müdahale edilmesi sonucu meydana geldiği belirlenmiştir. Cihazın ön kapağının söküldüğü ve mutfakta yerde olduğu tespit edilmiş; yapılan bu müdahale nedeniyle cihazın ortama yoğun atık gaz verdiği anlaşılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için bu vesileyle tüm abonelerimize bir kez daha hatırlatmak isteriz. Doğal gaz yakıcı cihazlarınıza sadece yetkili servislerin müdahale etmesine izin verin. Doğal gaz tesisatınızın bakım ve onarımını sertifikalı firmalar aracılığıyla düzenli olarak yaptırın. Başkent Gaz'ın bilgisi ve onayı olmadan doğal gaz tesisatınızda değişiklik yapmayın" denildi.