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Türkiye'de günlük doğal gaz tüketiminde rekor

Türkiye'de günlük doğal gaz tüketiminde rekor

11:209/02/2025, Pazar
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Foto - Arşiv
Foto - Arşiv

Türkiye'de, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda
, "BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı."
ifadelerine yer verildi.

Önceki rekor 2022'de


Paylaşımda, daha önceki rekorun günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle 19 Ocak 2022 tarihinde kırıldığı anımsatıldı.




#doğal gaz
#BOTAŞ
#petrol

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