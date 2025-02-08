Bakan Işıkhan: Women-Up II Projesi'nden 4 bin 200 kadın faydalanacak

Women-Up II Projesi'nden 4 bin 200 kadın faydalanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up II) ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan açıklamasında; "2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nden (Women-Up II) 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde;
"Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak. Aylık destek miktarı 20 bin 745 TL, toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL"
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#Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi
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