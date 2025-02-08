Bakan Işıkhan: Women-Up II Projesi'nden 4 bin 200 kadın faydalanacak

"Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak. Aylık destek miktarı 20 bin 745 TL, toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL"