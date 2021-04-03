Ankara'da kırmızı reçete operasyonu: Doktor ve 'torbacı'sına gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, şehre el altından sentetik ecza getirilerek dağıtılacağını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, Mamak’ta 38 plakalı bir otobüs ile getirilen karton kutuyu teslim alan G.D.’yi gözaltına altına aldı. Kutuda yapılan aramada toplamda 5 bin 180 adet olmak üzere 370 tablet sentetik ecza ele geçirildi.

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Aile hekimiymiş

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen ve esas mesleği aile hekimliği olan Ö.A.E. isimli şahsı da düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Ö.A.E.’nin, G.D.’yi bu tür işlerde aracı olarak kullanıp torbacılık yaptırdığı ve kırmızı reçete ile satılan ilaçları şehir dışından Ankara’ya getirenin kişi olduğu öğrenildi.

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