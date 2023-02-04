Anneler evlatlarını kar altında bekledi: Diyarbakır Anneleri 1251. günde nöbetini sürdürüyor

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, terörün pençesinden kurtardığı oğlu Mustafa Biçer'i önce askere gönderdi, şimdi de düğününü yaptı. Evladının düğününe tanıklık ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Biçer, "Düzenlenen düğün Türkiye Cumhuriyeti'nin zafer düğünüdür. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederken çocuklarımızı dağdan indiriyoruz." dedi.