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Zamanın Durduğu An

Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan “Diyarbakır Anneleri için Zamanın Durduğu An” fotoğraf sergisi açıldı. Diyarbakır Anneleri’nin evlatlarına duyduğu özlemi yansıtan 42 fotoğrafın yer aldığı, Sur ilçesi Keçiburcu’ndaki serginin açılışı, Vali Ali İhsan Su ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün katılımıyla yapıldı.

04:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan “Diyarbakır Anneleri için Zamanın Durduğu An” fotoğraf sergisi açıldı.

Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan “Diyarbakır Anneleri için Zamanın Durduğu An” fotoğraf sergisi açıldı.

Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan “Diyarbakır Anneleri için Zamanın Durduğu An” fotoğraf sergisi açıldı. Diyarbakır Anneleri’nin evlatlarına duyduğu özlemi yansıtan 42 fotoğrafın yer aldığı, Sur ilçesi Keçiburcu’ndaki serginin açılışı, Vali Ali İhsan Su ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün katılımıyla yapıldı. Ajans muhabirlerinden Esra Hacioğlu Karakaya 21 anneyi evlerinde ziyaret ederek bu çalışmayı yaptı. Çocuklarının fotoğraflarıyla dijital görselleştirme teknikleri kullanarak, anneler ve evlatlarını zamanın durduğu anda yeniden bir araya getirdi. Sergi, 14 Şubat’a kadar açık kalacak.


#Anadolu Ajansı
#Diyarbakır Anneleri
#Fotoğraf Sergisi
39 dakika önce
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Zamanın Durduğu An
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