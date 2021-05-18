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ADANA

Annesini bıçaklayan evlattan şaşırtan ifadeler: 9 kere evlendi hiç üzülmedim bize değil kocasına sahip çıkıyor

Adana’da ev satma meselesi yüzünden annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı. Hiç üzülmediğini söyleyen zanlı "Annem kötü bir insandı. 9 kere evlendiği için yaptım. Bize sahip çıkmıyordu. Belki cezaevine girerim. Ama ölmedi. Onu öyle görünce hiç üzülmedim. Çünkü bize sahip çıkmadı. Kocasına sahip çıkıyor ama bize sahip çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Annesini bıçaklayan evlattan şaşırtan ifadeler: 9 kere evlendi hiç üzülmedim bize değil kocasına sahip çıkıyor
Annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi, Dervişler Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde annesi Eşe Güven’in (57) evine gelen Ahmet Güven (32) kapıyı çaldı. Kapıyı açan anne oğlunu eve aldı. Güven, annesine “babamdan kalan evi satmana izin vermiyorum” dedi. Bunun üzerine anne ve oğul arasında kavga çıktı. Oğul annesini bıçakla yaraladı. Anne yaralı şekilde komşularına sığındı. Güven ise olay yerinden uzaklaştı. Komşuların polise ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı bulmak için çalışma balattı. Polis kısa sürede zanlıyı eve yakın bir yerde yakaladı. Zanlının daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edildi. Anne Eşe Güven ise oğlundan şikayetçi oldu.

Zanlının annesini babasından kalan evi satmak istemesi ve 9 kez evlenerek çocuklarına bakmadığı için bıçakladığını öne sürdüğü öğrenildi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için adli tıp birimine getirilen Güven’in, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Annem kötü bir insandı. 9 kere evlendiği için yaptım. Bize sahip çıkmıyordu. Belki cezaevine girerim. Ama ölmedi. Onu öyle görünce hiç üzülmedim. Çünkü bize sahip çıkmadı. Kocasına sahip çıkıyor ama bize sahip çıkmıyor” demesi dikkat çekti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Eşe Güven’in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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