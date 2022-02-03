Antalya gece karanlığına büründü: Denizde dev dalgalar oluştu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşamdan beri rüzgarın etkili olduğu Antalya’da öğle saatlerinde yağmur başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, 25 metrelik falezleri dövdü. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı ise dalgalar nedeniyle görünmez hale geldi. Bazı vatandaşlar yağmura dışarıda yakalandı. Yollardaki su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Deniz çamura döndü

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde deniz çamur rengine döndü. Oluşan dev dalgalar ise sahil bandına kadar ulaştı. Bazıları, dalgaları izlemek için yağan yağmura aldırış etmeden sahile gelip cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

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Sabah saatlerinden itibaren kentin üzerini kaplayan yağmur bulutları, gündüzü geceye dönüştürdü, saat 11.00 sıralarında hava gece karanlığına büründü. Kentte sabah saatlerinden bu yana yüzlerce şimşek çaktı, yıldırım düştü. Antalya'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

O anlarda Antalyaspor Vakfı'na ait halı sahanın yüzeyi doluyla kaplandı. Yollar ise yağmurdan göle döndü. Antalya'da yaşayan İranlı Mahsa Saeidi, "Bugün çok yağmur var. Biz ailemle beraber yürümeye geldik. Yağmur çok güzel, Antalya'da bu havayı çok seviyorum. Ailem İran'dan geldi, onlar da çok seviyor. Deniz çok acayip, çamura dönmüş" dedi.

Yağmur ve dolu, kent merkezinin yanı sıra, ilçelerde de etkili oldu. Döşemealtı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bir süre sonra doluya bıraktı.

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Özelikle Çığlık bölgesi olarak adlandırılan Orta Mahalle, Aydınlar, Ayanlar ve Çığlık mahallelerinde zemin beyaz örtüyle kaplandı. Tarım alanları ve mahallenin yüksek kesimlerinde kar manzarasını andıran görüntüler oluştu. Yolda biriken dolu yığınları nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

FOTOĞRAF 7 Çanakkale’nin Biga ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde taşmaya başlayan Kocabaş Çayı, dere yatağında park halinde bulunan araçları içine aldı. Suyun debisinin yükselmesiyle birlikte arabalar sürüklenmeye başladı. Biga Belediyesi’nden gece boyunca yapılan anons ile Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin çalışmasıyla çay kenarına park edilen araçlar kaldırılmaya çalışıldı. Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kocabaş Çayı’nın su seviyesinde yaşanan artış sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından riskli bölgelerden uzak durmaları önemle rica olunur” denildi. Yaşanan taşkında can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgedeki araçları çayın içinden çıkartma çalışmaları sürüyor. Biga'da araçlar sel sularına kapılmıştı: Tek tek çıkarılıyor Çanakkale'nin Biga ilçesinde taşan Kocabaş Çayı'nın sürüklediği araçlar vinç ve kurtarıcılar yardımıyla sudan çıkartılıyor. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Uzmanlardan "Sel ve heyelanlar artacak" uyarısı