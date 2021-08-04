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ANTALYA

Caninin iş yerine saldırı

Antalya’da 21 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın iş yerine saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi İHA
Antalya haber: Caninin iş yerine saldırı
Azra'nın katilinin iş yerinin cam kapısı kırıldı.

Türkiye’nin konuştuğu cinayette, 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’yu canice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, dün sevk edildiği mahkemece ‘Canavarca hisle adam öldürmek suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Murat Ayhan
İHA
Mustafa Murat Ayhan

Ayhan’ın tutukluluğunun ardından dün gece 03.30 sıralarında ise Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisine saldırı düzenlendi.

Azra Gülendam Haytaoğlu
İHA
Azra Gülendam Haytaoğlu

Sabah iş yerine gelenlerin cam kapının kırıldığını görmesi üzerine durum polise bildirildi.

İHA

Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı.

İHA

Reklam tabelaları kaldırılan iş yerinin cam kapısının tuzla buz olduğu görülürken, polis saldırgan ya da saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

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