Caninin iş yerine saldırı

Türkiye’nin konuştuğu cinayette, 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’yu canice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, dün sevk edildiği mahkemece ‘Canavarca hisle adam öldürmek suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Mustafa Murat Ayhan

Ayhan’ın tutukluluğunun ardından dün gece 03.30 sıralarında ise Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisine saldırı düzenlendi.

İHA Azra Gülendam Haytaoğlu

Sabah iş yerine gelenlerin cam kapının kırıldığını görmesi üzerine durum polise bildirildi.

İHA

Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı.

İHA

Reklam tabelaları kaldırılan iş yerinin cam kapısının tuzla buz olduğu görülürken, polis saldırgan ya da saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

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