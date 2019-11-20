Gündem İranlı turist cansız manken gibi kaldırımda bekledi Polise tepki vermeyince hastaneye götürüldü
ANTALYA

Antalya haber: İranlı turist cansız manken gibi kaldırımda bekleyince hastaneye götürüldü

İranlı turist cansız manken gibi kaldırımda bekledi: Polise tepki vermeyince hastaneye götürüldü

Antalya'da yaya geçidi önündeki kaldırımda ayakta hareketsiz duran İran asıllı Reza Drenkhshani, polise tepki vermeyince çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kaldırımda bavuluyla ayakta hareketsiz duran şahsı gören esnaf, durumu polise bildirdi.
Kaldırımda bavuluyla ayakta hareketsiz duran şahsı gören esnaf, durumu polise bildirdi.

Antalya'daki olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya geçidinin hemen önündeki kaldırımda, bir kişinin yanında bavuluyla ayakta hareketsiz durduğunu gören esnaf, durumu polise bildirdi.

İranlı turist, polise tepki vermeyince çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

İhbarın ardından adrese gelen polis, ayakta hareketsiz duran kişinin, İran asıllı Londra vatandaşı Reza Drenkhshani olduğunu ve tatil için Antalya'ya geldiğini belirledi.

Bir kişinin yanında bavuluyla ayakta hareketsiz durduğunu gören esnaf, durumu polise bildirdi.


Drenkhshani'nin polise de tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Drenkhshani'yi sedyeyle ambulansa aldı.

İranlı turist, polise tepki vermeyince çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Drenkhshani, havalimanına gitmek için polisten taksi parası istedi. Bavulu da ambulansa konulan Drenkhshani, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaldırımda cansız manken gibi bekledi: tepki vermeyince hastaneye götürüldü
FOTOĞRAF 8
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Antalya'daki olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Kavşağı'nda meydana geldi.
Title
Yaya geçidinin hemen önündeki kaldırımda, bir kişinin yanında bavuluyla ayakta hareketsiz durduğunu gören esnaf, durumu polise bildirdi.
Title
İhbarın ardından adrese gelen polis, ayakta hareketsiz duran kişinin, İran asıllı Londra vatandaşı Reza Drenkhshani olduğunu ve tatil için Antalya'ya geldiğini belirledi.
Title
Drenkhshani'nin polise de tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Title
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Drenkhshani'yi sedyeyle ambulansa aldı.
Title
Hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Drenkhshani, havalimanına gitmek için polisten taksi parası istedi.
Title
Bavulu da ambulansa konulan Drenkhshani, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Title
Kaldırımda cansız manken gibi bekledi: tepki vermeyince hastaneye götürüldü
Antalya'da yaya geçidi önündeki kaldırımda ayakta hareketsiz duran İran asıllı Reza Drenkhshani, polise tepki vermeyince çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.


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