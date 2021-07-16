Gündem Tesadüfen gördüğü kazada yaralı ağabeyi çıktı
ANTALYA

Tesadüfen gördüğü kazada yaralı ağabeyi çıktı

Antalya’nın Kepez ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yaralı motosikletlilerden birinin kardeşi tesadüfen olay yerinden geçince, ilk müdahaleyi de o yaptı.

Haber Merkezi İHA
​​Antalya haber: Tesadüfen gördüğü kazada yaralı ağabeyi çıktı
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Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi.

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı

Motosikletiyle seyir halinde bulunan Halil İbrahim Özarslan ile Engin Mengi idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çarpışma sonucu iki sürücü farklı yönlere savruldu. Diğer sürücüler de kazazedelerin yardımına geldi. Yardıma gelenlerden Ahmet Mengi, yaralılardan birinin ağabeyi olduğunu gördü. Ağabeyine ambulans gelene yardım eden ve ilk müdahaleyi yapan Ahmet Mengi, hem şaşkınlık hem üzüntü yaşadı. Olay yerine gelen iki ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri de başka bir kazaya neden olmamak için trafiği başka bir yola verdi.

İlk yardımı kardeşi yaptı

Yaralı olan ağabeyine yardım eden Ahmet Mengi, kazanın olduğu yoldan tesadüfen geçtiğini belirterek, “Ağabeyim olduğunu yerdeyken anladım, otomobilimi sağa çekip hemen yardıma koştum. İlk yardımı yaptım” diye konuştu.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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