Ambulansa yol vermek isterken kazaya karıştı: İlk müdahaleyi yol verdiği sağlık ekibi yaptı

Antalya Manavgat'ta trafik ışıklarında bekleyen Levent Altundal’ın kullandığı motosiklet ile Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Hüseyin Acar’ın kullandığı otomobil, kırmızı ışık ihlali sebebiyle çevreyolu demokrasi alt kavşağında çarpıştı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Hatice Altundal yaralanırken, ilk müdahale motosikletin arkasından gelen ve içerisinde hasta bulunan ambulanstaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Altundal, olay yerine çağrılan bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçti

Diğer taraftan, kazayı gören diğer sürücüler; kaza yapan motosikletin arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçtiğini ve kazanın bundan dolayı meydana geldiği dile getirdiler.

REKLAM

GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 58 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı yakalanınca "yeter çektiğiniz" dedi

GÜNDEM Isparta’da bu köye muhtar dayanmıyor: 5’inci muhtar 'inşaattan düştüm' diyerek istifa etti