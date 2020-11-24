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ANTALYA

Antalya haberleri: Ambulansa yol vermek isterken kazaya karıştı: İlk müdahaleyi yol verdiği sağlık ekibi yaptı

Ambulansa yol vermek isterken kazaya karıştı: İlk müdahaleyi yol verdiği sağlık ekibi yaptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşaktaki trafik ışıklarında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Motosikletin, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçmesi sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi. Kazaya ilk müdahale de sürücünün yol verdiği sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Manavgat'ta meydana gelen kazanın, sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle meydana geldiği açıklandı.
Manavgat'ta meydana gelen kazanın, sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

Antalya Manavgat'ta trafik ışıklarında bekleyen Levent Altundal’ın kullandığı motosiklet ile Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Hüseyin Acar’ın kullandığı otomobil, kırmızı ışık ihlali sebebiyle çevreyolu demokrasi alt kavşağında çarpıştı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Hatice Altundal yaralanırken, ilk müdahale motosikletin arkasından gelen ve içerisinde hasta bulunan ambulanstaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Altundal, olay yerine çağrılan bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçti

Diğer taraftan, kazayı gören diğer sürücüler; kaza yapan motosikletin arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçtiğini ve kazanın bundan dolayı meydana geldiği dile getirdiler.

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