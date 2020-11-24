Her eve balık girsin dediler: Hamsinin kilosunu 3 liraya düşürdüler

Artvin’in Hopa ilçesinde kilogramı 3 liraya satılan hamsi yoğun ilgi gördü. İlçede balıkçılık yapan Serkan Aksoy, her eve balık girsin düşüncesiyle kampanya başlatarak hamsinin kilogramını 3 liradan satışa sundu. Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçedeki Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Sosyal mesafe ve maske kuralı da unutulmadı

Vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına büyük oranda uyarken, uymayan vatandaşlar da polis ekiplerince ikaz edildi. Hamsi kampanyasını 3 yıldır düzenlediklerini ifade eden Aksoy, "Kampanya kapsamında 3 yıldır hamsinin kilogramını 3 liradan veriyoruz. Bu yıl ki kampanyamızı da bugün yaptık. Emniyet müdürlüğümüzün de desteği ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, kampanyamızı sürdürüyoruz. Kampanya kapsamında bu sene 60 ton hamsiyi 3 liradan vereceğiz. Akşam saatlerine kadar bunun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için eve servis

Evden çıkamayacak durumdaki aileleri de düşündüklerini kaydeden Aksoy, “Yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için evlere servisimiz vardır. Evlere kadar hamsi götürüyoruz. Bu kampanyayı bize ulaşan yaşlılarımızın ayağına kadar götürüyoruz." diye konuştu.

Karadeniz’in, hamsisiyle meşhur olduğunu anımsatan Aksoy, “Kampanyamıza yoğun ilgi var. Amacımız hamsi girmeyen ev kalmasın. Hamsinin kilogramının 50 liraya kadar çıktığı günler oldu. Biz hamsi girmeyen sofra kalmasın istedik. Bu gaye ile 3 senedir kampanyamızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza uygun fiyata hamsi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir dışından gelenler kapış kapış aldı

Kampanya kapsamında 10 kilogram hamsi alan bir otobüs firmasında muavinlik yapan Mustafa Çaybaşı, “Ben Kayseriliyim. İşim gereği bugün Hopa’dayım. Kampanyayı duydum. Fiyatlar çok uygun. Kayseri’de 15 lira civarında. Bende bu fırsatı değerlendirerek 10 kilogram hamsi alarak memleketime götüreceğim." dedi.

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