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Antalya turizmde rekor kırdı: Hava yoluyla gelen turist sayısı iki milyonu geçti

Antalya 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yolu ile 2 milyon 110 bin 800 turist, ziyaret etti. Bu sayı, 'turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı' olarak tarihe geçti.

13:09 . 8/05/2023 Pazartesi
DHA
2019’a göre yüzde 10 artış yaşandı.

2019’a göre yüzde 10 artış yaşandı.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya, 2023 turizm sezonuna hızlı giriş yaptı.


'Turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı'

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 1 Ocak–7 Mayıs tarihleri arasında kenti, hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı 2 milyon 110 bin 800 oldu. Bu sayı, 'turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı' olarak tarihe geçti.

2022'ye göre yüzde 45 2019'a göre yüzde 10 artış

Antalya'da 2023'ün turizm verileri, 2021 ve 2022 yıllarının 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yolu ile ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. Antalya'yı 2022 yılının 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yolu ile 1 milyon 456 bin 652 kişi ziyaret etti; yüzde 45 artış oldu. Turizmde 'rekorlar yılı' olarak kabul edilen 2019'a bakıldığında ise 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yolu ile 1 milyon 910 bin 675 kişi kenti ziyaret etti. 2023 yılı 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı, 2019'a göre yüzde 10 artış gösterdi.





#Turizm
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#Antalya
16 dakika önce
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