Gündem Antalya ve Denizlide orman yangını
ANTALYA

Antalya ve Denizli'de orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü. Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan yangınsa henüz söndürülemedi. Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.

Haber Merkezi AA
Antalya'daki yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.
Antalya'daki yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Antalya'nın Gülen Dağı'ndaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 3 arozöz, su tankeri ve 15 orman işçisiyle müdahale etti.

Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek vermesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Denizli'de orman yangını henüz söndürülemedi

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklkar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

  • Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.

Eşyalarından önce Türk bayrağını kurtardı
GÜNDEM
Eşyalarından önce Türk bayrağını kurtardı
Çobanbeyi terör vurdu

Çobanbey'i terör vurdu

​YPG'li teröristlerin bombalı saldırısında 11 sivil öldü.
Trabzonda 11ler belli oldu

Trabzon'da
11'ler belli oldu

​4. hafta mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Evlatnöbetinde 34. aile

Evlat
nöbetinde 34. aile

HDP binası önündeki eyleme yeni bir aile katıldı.
Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
VAR 'iki' <br>kararı iptal etti

VAR 'iki'
kararı iptal etti

Kırmızı kart gören oyuncu geri çağrıldı.
İstanbul'da sürpriz gösteri

İstanbul'da sürpriz gösteri

Be-200 ve Su-35 İstanbul semalarında uçtu.
Alçakça bir girişimdir

Alçakça bir girişimdir

Bakan Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'nun açıklamasına sert tepki.
Sokak ortasında silahlı kavga

Sokak ortasında silahlı kavga

​Avcılar'daki kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.
İkinci intikal tamamlandı

İkinci intikal tamamlandı

Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanıyor.
İlk kez <br>sergilenecek

İlk kez
sergilenecek

Akıncı ve Cezeri ilk kez TEKNOFEST'te.
Satışlar <br>yüzde 30 arttı

Satışlar
yüzde 30 arttı

​ÖTV indirimi beyaz eşya sektöründe etkili oldu.
Düzce Belediye <br>Başkanının acı günü

Düzce Belediye
Başkanının acı günü

Faruk Özlü'nün 91 yaşındaki annesi toprağa verildi.
Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

'Evlat nöbeti'ne katılan aile sayısı 33'e yükseldi.
35 milyon<br> araç geçti

35 milyon
araç geçti

​İstanbul-İzmir Otoyolu 4 Ağustos'ta açılmıştı.
Türkiye'de<br> ilk kez uygulanıyor

Türkiye'de
ilk kez uygulanıyor

​İstanbul Havalimanı'na konuldu, 5 saniyede işlem yapılabiliyor.
Liderlik maçında yok

Liderlik maçında yok

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadroya alınmadı.
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'nda fotoğraflar paylaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.