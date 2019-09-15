Antalya ve Denizli'de orman yangını

Antalya'nın Gülen Dağı'ndaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 3 arozöz, su tankeri ve 15 orman işçisiyle müdahale etti.
Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek vermesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Denizli'de orman yangını henüz söndürülemedi
Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklkar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
- Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.