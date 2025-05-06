Antalya’da feci olay: 26 yaşındaki genç ilk iş gününde 4. kattan beton zemine çakıldı!

Antalya'da yapımı devam eden bir inşaatta Suriye uyruklu Muhammed Mirrey (26), ilk iş gününde 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Sakarya Bulvarı 2566 Sokak'taki yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. İşinin ilk gününde olan Muhammed Mirrey, kuzeniyle birlikte kalıp sökmek için çalışmaya başladı. Daha önce başka bir inşaatta çalıştığı ancak parasını alamadığı öğrenilen Mirrey'in yaklaşık 2 ay önce ülkesinde nişanlandığı ve Türkiye'ye tekrar dönüş yaptığı öğrenildi.
BETON ZEMİNE ÇAKILDI
Sabah'ta yer alan habere göre; İnşaatın 4'üncü katında kalıp söküm işlemi yapan Miray Mirrey, dengesini kaybederek 4'üncü kattan eksi 2'nci katın beton zeminine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından cenazesi, düştüğü eksi 2'nci kattan çıkarılarak cenaze aracına alındı. Mirrey'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.