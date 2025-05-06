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Avcılar'da gecekondu alev alev yandı

Avcılar'da gecekondu alev alev yandı

16:026/05/2025, Salı
DHA
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Avcılar'da gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken çıkış nedeni araştırılıyor.

Avcılar'daki yangın, öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-682 Sokak'taki gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple iki bina arasındaki gecekonduda çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken çıkış nedeni araştırılıyor.

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