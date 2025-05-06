Avcılar'da gecekondu alev alev yandı

Avcılar'daki yangın, öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-682 Sokak'taki gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple iki bina arasındaki gecekonduda çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken çıkış nedeni araştırılıyor.