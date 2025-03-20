Antalya'da felçli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi'ndeki 3 yıl önce kısmi felç geçirdiği için yatalak halde olan Sevim Özdemir'in oğluyla birlikte yaşadığı tek katlı evin zemin katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.