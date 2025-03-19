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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Ekipler kısa sürede müdahale etti

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Ekipler kısa sürede müdahale etti

14:5819/03/2025, Çarşamba
AA
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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Plastik ve kağıtların alev almasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.


Geri dönüşüm tesisinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


#Bursa
#Osmangazi
#yangın

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