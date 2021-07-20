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ANTALYA

Antalya'da kaybolan iki yaşındaki Ecrin'den kahreden haber geldi

Antalya’nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin’in cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni hemen evlerinin önünden akan derenin 2 kilometre uzağında bulunan köprünün altından çıktı. Acı haberi alarak olay yerine gelen baba ise ayakta durmakta zorlandı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Antalyada kaybolan iki yaşındaki Ecrinden kahreden haber geldi
Kayıp Ecrin evlerinden 2 kilometre uzaklıkta derenin köprü altında bulundu.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilikle geçimini sağlayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti hastaneye giderken 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Ecrin’i babaannesine bıraktı. Babaannesinin yanından ağabeyinin yanına gideceğini söyleyerek ayrılan minik kız ortadan kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bugün bölgeye gelen çok sayıda ekip arama çalışmasına katıldı.

DHA

Küçük kızın derenin içerisinde olma ihtimali üzerinde duran ekipler, bugün akşam saatlerinde tekrar derenin içerisinde bulunan suyu boşaltma çalışması yaptı. Çalışmaların sürdüğü sırada küçük kızın cansız bedeni evin 2 kilometre uzağında bulunan köprünün altından çıktı. Ekipler tarafından dere kenarına çıkarılan küçük kızın cesedi, olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

DHA

Acı haberi alarak olay yerine gelen baba Ferhat Keskin ise ayakta durmakta zorlandı. Gözü yaşlı babayı yakınları güçlükle sakinleştirdi.

DHA

"O AN HERKES ÜZÜLDÜ BAĞRIŞMALAR OLDU"

Küçük kızı arama çalışmalarına katılan Ali Dinçer, “Talep üzerine gelerek ben su boşaltma sistemi kurdum. Su azaldıktan sonra köprü altında bulunan kapak açıldı. Kapak açıldıktan sonra çöplerin arasından çocuk çıktı. O an herkes üzüldü. Bağrışmalar oldu” dedi. Ali Sarı ise, “Arama yapıyorduk. Işık tutuyordum. Arkadaşımız kapakları kaldırın dedi. Kaldırmamız ile birlikte çocuk geldi” açıklamasını yaptı.

Antalya'da kaybolan Ecrin için herkes seferber oldu: Küçük kız her yerde aranıyor
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Arama kurtarma ekiplerinin saat 16:00 da başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden çalışmalarından sonuç alınamayınca umutlar sabaha kaldı.
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Bölgede Ecrin’den bir iz arayan arama kurtarma ekipleri suyu keserek seviyesini düşürüp didik didik aradıkları dere yatağında çalışmalara sabah yeniden başlayacak.
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Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, çardakta kalan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin’in 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu.
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Çocuğun olmadığını fark eden baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, Beşgöz deresi ve çevresinde Deniz Polisi ile İHH arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda dere içinde bir terlik bulundu ancak aile, terliğin Ecrin’e ait olmadığını söyledi.
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Gece geç saatlere kadar demir çubuklarla didik didik aranan dere ve çevresinde Ecrin’e ait bir ize rastlanılmadı.Ecrin için arama çalışmalarının sabah yeniden başlayacağı bildirildi.
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Antalya’da 2 yaşındaki kayıp Ecrin için umutlar sabaha kaldı
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Antalya’da 2 yaşındaki kayıp Ecrin için umutlar sabaha kaldı
Title
Antalya'da kaybolan Ecrin için herkes seferber oldu: Küçük kız her yerde aranıyor
Antalya'nın Serik ilçesinde ekipler çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan 2 yaşındaki Ecrin için alarma geçti.


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