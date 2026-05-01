Antalya’da orman yangınlarına karşı geniş çaplı hazırlık

Antalya Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü Düzlerçamı Yangın Ekip Binası’nda düzenlenen arazide uygulamalı tatbikata, 250 personelin yanı sıra dron, arazöz ve çok sayıda ekipman katıldı.

Senaryo gereği ormanlık alanın farklı noktalarında çıkan yangınlara ekipler eş zamanlı olarak müdahale etti. Tatbikat kapsamında ekipler, kısa sürede organize olarak yangınlara müdahale edip kontrol altına aldı. Tatbikatı yakından takip eden Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, "Esas amacımız bu tür çalışmaları ne kadar çok tekrar edersek, müdahaleler o kadar otomatik hale geliyor. Ekiplerimiz yangın konusunda tecrübeli olsa da kış sezonunda yangınların azalması nedeniyle zaman zaman bir duraksama yaşanabiliyor. Bu nedenle ekiplerimizi zinde tutmak ve reflekslerini canlı tutmak amacıyla bu tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Böylece ekiplerimizin dinamizmini daha da artırıyoruz" dedi.

"Amacımız yangını en aza indirmek"

Antalya orman varlığının 1 milyon 180 bin hektar ve alan olarak Türkiye’de en fazla orman alanına sahip olduğunu aktaran Kemal Kayıran, "Ormanlarımızın büyük çoğunluğu kızılçam olduğu için yangın riski açısından 1. derecede öncelikli riskli bölgedeyiz. 14 işletmemizin 10 tanesi 1. derecede yangına riskli, 4 tanesi 2. derecede riskli. Dolayısıyla biz bu riski en aza indirmek amacıyla yangınlar çıkmadan yangını nasıl önleyebiliriz buna odaklanıyoruz" dedi.

"15 bin 200 kişiye eğitim verdik"

Bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüğünü aktaran Kayıran, kamu personeli dışında çoban, avcı, öğretmen, öğrenci tüm kesimlere eğitim verdiklerini söyledi. Kayıran, "Şu anda bu kesimler içerisinde 15 bin 200 kişiye eğitim verdik, personelimizde de bin 300 kişiye eğitim verdik. Hedefimiz 1 Haziran’a kadar tüm köyleri gezip tamamına eğitim vermek ve bu yangınla ilgili bilinçlendirme faaliyeti anlatmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ,söndürme işi yüksek maliyetli, dolayısıyla yangınları çıkmadan önlemek gayretindeyiz. Bu yıl yürürlüğe giren bir projemiz var, orman yangınlarını önleme projesi" şeklinde konuştu.

"Orman bölgelerinde 42 adet kule mevcut"

2026 yılı organizasyonuna değinen Kayıran, orman bölgelerinin 7/24 kuleler aracılığıyla gözetlendiğini belirtti. Kayıran, "42 adet kulemiz var orman yangınlarını gözetleme kulemiz. Bunların 36 tanesi kameralı. Herhangi bir duman olduğunda kulelerimiz bizi uyarıyor ekiplerimiz de harekete geçiyorlar" dedi.

"Toplam 251 adet hava ve kara aracı"

2 bin 400 personel ile hazır olduklarını ifade eden Kayıran, "Antalya’da 1 adet yönetim, 7 adet söndürme helikopteri ve 3 adet uçak, Gazipaşa’da İHA’mız var. Toplam 12 adet hava aracımız olacak. Kara araçlarımızda arazözü, ikmal ve ilk müdahale aracı olarak 205 adet, iş makinesi, dozer, greyder, 34 adet ,toplamda 239 adet kara aracımız olacak, Geçen yıl 200 yangınımız olmuştu toplamda bin 600 hektar alan zarar görmüştü biz bu alanların tamamının üzerindeki ağaçları temizledik ve arazi hazırlığını yaptık. O sahaları da sonbaharda en geç dikerek tekrar ormanlaştırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Dron kullanımının amacını anlatan Kayıran, "Şu an bazen ulaşamadığımız noktalar oluyor. Hortum taşımakta ve erzak götürmekte zorlandığımız noktalar oluyor. 50 kilogram kapasitesi var ormanın en uç noktalarına kadar ulaştırabileceğiz. Antalya’da 1 adet var ve şimdi bunun denemesini yaptık" ifadelerine yer verdi.







