Orman yangınlarına karşı dev seferberlik: Türkiye 28 uçak 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı ile mücadeleye hazır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yangınla mücadele edecek olan hava ve kara gücüne önemli takviyeler yaptıklarını belirterek, "Şu anda 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı ile bu mücadeleye hazırız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki Sakıp Sabancı Kent Ormanı'nda düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları Finali'nde yaptığı konuşmada, ilk defa gerçekleştirilen yarışmanın artık bir marka olduğunu söyledi.
Toplam 30 orman bölge müdürlüğünün iştirakiyle 81 ilde 4 bin 800 yarışmacı ve 200 görevliyle, 5 bin yeşil vatan sevdalısının tek bir yürek haline gelerek bu oyunların başlangıcını gerçekleştirdiğini ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:
Yumaklı, Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nda (TOY) 5 bölgenin finale kadar geldiğini belirterek, mücadelede bulunan herkese teşekkür etti.
Bakan Yumaklı, kendilerinin "Kıyametin kopacağını bile bilseniz, elinizdeki fidanı dikin" diyen bir değerler silsilesinin birer parçası olduklarını ifade etti.
Toprağı ana, ormanı da vatan olarak bildiklerini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:
Bakan Yumaklı, ağacı ve toprağı asla birer kaynak olarak görmediklerini, bu ülkenin ağacının da toprağının da gelecek nesillerden alınmış emanetler olduğunu dile getirdi.
Orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarının altını çizen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede, en büyük güçlerinin vatandaşın hassasiyeti olduğunun altını çizerek, vatandaşlardan açık alanlarda hiçbir şekilde ateş yakmamalarını ve ateşe sebep olacak faaliyette bulunmamalarını istedi.
Bakan Yumaklı, yeşil vatan uğruna hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar, yangınla mücadele edeceklere de kolaylıklar diledi.