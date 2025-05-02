Antalya'da pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Antalya Akseki'de S.S. yönetimindeki 26 AID 192 plakalı pikap ile Sabri Ceylan idaresindeki 06 FBD 855 plakalı otomobil, Güçlüköy Mahallesi Manayıt mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.