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Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon 13 motosiklet 2 arabaya çarptı: Savrulan arabalar tıra vurdu

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon 13 motosiklet 2 arabaya çarptı: Savrulan arabalar tıra vurdu

14:102/05/2025, Cuma
AA
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Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, organize sanayi bölgesi girişinde park halindeki 13 motosiklet ve 2 otomobile çarptı.

U.S'nin kullandığı 33 AEL 92 plakalı kamyon, Tosmurlu Mahallesi Silifke Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kamyon, balık işleme fabrikasında çalışan işçilerin park halindeki 13 motosiklet ile 34 NE 9499 ve 33 AVM 726 plakalı otomobillere çarptı.



Savrulan otomobiller de yolda duraklayan 20 AEP 985 plakalı tıra çaptı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.


Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor


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