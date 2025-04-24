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Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

16:5924/04/2025, Perşembe
AA
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Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı. Gelen bilgiye göre; okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine gelmeyen 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'un ailesi, iki gündür haber alamadıkları çocuklarının bulunması için emniyete başvurdu...

Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine gelmeyen Sefa Çağlar Glavuz'un (13) ailesi, iki gündür haber alamadıkları çocuklarının bulunması için emniyete başvurdu.

İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen iki çocuğun ifadesine başvurdu. Çocukların, bindiği bisiklet ile birlikte Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında ittirdikleri Sefa'nın suya düştüğünü, akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledikleri öğrenildi.

Ekipler, çocukların gösterdiği yerde Sefa'nın bisikletini buldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Kanalda yüksek olan su seviyesinin düşmesiyle arama çalışmalarına devam edileceği belirtildi.



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