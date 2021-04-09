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Gündem Antalyada tepki çeken olay Kaplumbağayı maviye boyadılar
ANTALYA

Antalya'da tepki çeken olay: Kaplumbağayı maviye boyadılar

Antalya'da henüz kimliği belirlenemeyen bir hayvan düşmanı, kara kaplumbağasının kabuğunu ve dört ayağını yağlı boya ile maviye boyadı. Kaplumbağaya yapılan boyalı saldırı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Antalyada tepki çeken olay: Kaplumbağayı maviye boyadılar
Doğada kamufle olma şansını tamamen kaybeden, yüzlerce metre uzaktan fark edilebilen kaplumbağayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar.

Sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin çok sık karşılaştığı şiddetle bu kez talihsiz bir kaplumbağa tanıştı.

Antalya'da henüz kimliği belirlenemeyen bir hayvan düşmanı, kara kaplumbağasının kabuğunu ve dört ayağını yağlı boya ile maviye boyadı.

Antalya'da kaplumbağayı maviye boyadılar
OYNAT 00:29
Antalya'da kaplumbağayı maviye boyadılar
Antalya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kara kaplumbağasını mavi renge boyadı. Dört ayağı dahi boyanan kaplumbağa, caddeden yeşillik alana gitmeye çalışırken, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Doğada kamufle olma şansını tamamen kaybeden, yüzlerce metre uzaktan fark edilebilen kaplumbağayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar.

Kaplumbağaya yapılan boyalı saldırı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İstanbul Küçükçekmece’de kediler 'Şirinler'e döndü
FOTOĞRAF 5
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İstanbul Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişiler tarafından bir sitenin otoparkına dökülen mavi boya çevrede bulunan hayvanların sağlığını etkiliyor.
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Boyanın döküldüğü alanda dolaşan onlarca kedi boyadan etkilenerek maviye döndü.
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Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri 'Şirinleri' anımsattı.
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Mavi olan kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlendi. Kedilerin boyanmasına çok şaşıran ve kendisinin de evde kedileri olduğunu belirten Bülent Esmer, şunları söyledi:
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Daha önce mavi kedi görmemiştim biz de bir hayvansever olarak çok şaşırdık. Bunu bilerek yaptılarsa kınıyoruz. Boya atılmasından ziyade bilerek de boyanmış gibi bir halleri var. Sonuçta kedi kendini bu kadar boyayamaz yazık günah. Bunu yetkililere haber vereceğiz, veterinerlerimiz var burada belki sahiplenmek isteyenler olacaktır.
İstanbul Küçükçekmece’de kediler 'Şirinler'e döndü
Küçükçekmece Halkalı'da bir sitenin otoparkına kimliği belirsiz kişilerin döktüğü mavi boya yüzünden çevrede bulunan onlarca kedi maviye boyandı. Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri 'Şirinleri' anımsattı.


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