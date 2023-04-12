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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin çantasında yaklaşık 5,5 kilogram eroin ile 6 paket halinde narkotik madde olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

15:00 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Habibler Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı.


Polislerin "dur" ihtarına uymayıp çantasını yere atarak kaçan zanlı K.A, kısa sürede yakalandı.


Üst aramasında silah bulunan şüphelinin çantasında yaklaşık 5,5 kilogram eroin ile 6 paket halinde narkotik madde olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.


Öte yandan, zanlının 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.A. tutuklandı.

#Antalya
#Eroin
#Tutuklama
18 dakika önce
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