Antalya'da gece başlayan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketi sonucunda acı haber geldi. Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, cansız bedeni bulunan kişinin, 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi.
Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde, birçok mahalle sular altında kaldı.
'İki bini aşkın personel görev yapıyor'
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Afet Kordinasyon Merkezi’nde şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Valilikten açıklama: 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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Şelale kahverengi aktı
Sağanak sonrası, şiddetli akan Düden Şelalesi'nin rengi de kahverengiye döndü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen şelalede, tersten gelen rüzgar şelale sularını deniz yerine karaya savurdu. Şelalenin denizle buluştuğu noktaya gelenler, çamur gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.