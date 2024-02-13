"Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz Antalya'ya intikal etti. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"