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EĞİTİM

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği Açıköğretim Lisesi 2. dönem sonu sınav sonuçları bugün açıklanıyor. MEB internet sitesinde açıklanacak Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları ile ilgili merak edilen birçok soru bulunuyor. Peki, AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ile ilgili detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler için kritik saatlere girildi. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınav bugün erişime açılıyor. Binlerce öğrenci heyecanla 2020 AÖL 2. dönem sınav sonucu açıklandı mı? sorusunun yanıtını arıyor.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 (bugün) açıklanacak. AÖL 2. dönem sınav sonucunun saat kaçta açıklanacağına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

  • Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.
  • Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

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