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ADANA

Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez - Adana haber

Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez

Adana'da bir yönetici, sitenin girişine "Köpekler ve kuryeler giremez" yazılı bir uyarı astı. Bunun üzerine siteye gelen bir kurye yöneticiye tepki gösterdi. Öncesinde kuryeye hakaret eden site yöneticisi, daha sonra yazıyı değiştirdi.

Haber Merkezi İHA
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez - Adana haber
Yazının fotoğrafını çeken ve sosyal medya hesaplarında paylaşan Parmak’ın ardından kuryecilerden gelen tepkiler üzerine girişteki yazı, 'Bu apartmanda köpek beslemek yasaktır' olarak değişti.

Dünya genelinde süren koronavirüs salgını nedeniyle restoran ve kafelerde paket siparişler her geçen gün artıyor. Siparişle alışverişin yoğunluğundan dolayı motosikletli kuryelerin de iş yükü arttı. Geçtiğimiz günlerde de Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bir siteye sipariş götüren Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak kapının girişinde "Bu siteye köpekler ve kuryeler giremez" yazısını gördü.

Ardından da iddiaya göre apartmanın yöneticisiyle karşılaşan kurye, yönetici tarafından hakarete uğradı. Yazının fotoğrafını çeken ve sosyal medya hesaplarında paylaşan Parmak’ın ardından kuryecilerden gelen tepkiler üzerine girişteki yazı, 'Bu apartmanda köpek beslemek yasaktır' olarak değişti.

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"Çabuk çık, fazla oyalanma, asansör kullanma"

Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, yaptığı açıklamada yazının kendilerini aşağıladığını belirterek, “Apartmana sipariş getirmiştim ve dönüşte apartman yöneticisiyle karşılaştım. Bana ‘Çabuk çık, fazla oyalanma, asansör kullanma’ gibi hakaretlerde bulundu. Aşağılayıcı sözler sarf etti. Bende kendilerini uyardım 'resmi bir çalışanım, derneğimiz var' dedim. Bize böyle davranmayın diye uyardım. Biz buraya siparişe geliyoruz, işimizi yapıyoruz. Böyle aşağılayıcı sözler hiç yakışmıyor, bir de bu girişteki yazıyı kaldırın, çok kötü olmuş dedim. ’Kuryeler ve köpekler giremez’ diye yazılmıştı çünkü. Köpekler ve kuryeleri aynı kategoride kullanmak bizim için aşağılayıcı oluyor” diye konuştu.

"İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık"

Başka kuryelerin de apartmana geldiklerinde tepki gördüğünü öne süren Parmak, “Daha önce de bu apartmana gelen kurye arkadaşlarımıza ‘Siz hırsız mısınız bu apartmana geliyorsunuz, sizlerde virüs var’ gibi ithamlarda bulunulmuş. Müşteri sipariş veriyor biz buraya geliyoruz. Amacımız bu. Başka bir amacımız yok. Yıllardır bu işin içerisindeyiz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık ve çok da şaşırdık” ifadelerini kullandı.

"Amacımız sadece anlayış"


Yazının onurlarını kırdığını da aktaran Yalçın Parmak, “Bizim uyarılarımız sonrası yazıyı değiştirdiler. Ben ilk uyardığımda ‘Siz karışamazsınız, biz bu yazıyı uzun zamandır asıyoruz. Zaten kuryelerin girmesine izin vermiyoruz. Yazıyı kaldırmayacağız, istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz. Hiç sorun değil’ dediler. Ben de sizi şikayet edeceğim deyince o gün yazıyı kaldırmışlar. Yazı çok zorumuza gitti. Kuryeler ve köpekler apartmana giremez diye bir tabir olamaz. Sadece ben değil herkesin zoruna gitti. Çok üzüldük, çok kırıldık. Yani bizim mesleğimiz bu, başka mesleğimiz yok. Kuryelik yapmak ayıp değil. Bu mesleği severek yapıyoruz. Pandemi sürecinde 200’e yakın kuryemizi kaybettik, ona rağmen bırakmıyoruz. Bizim çok bir beklentimiz yok, amacımız sadece anlayış ve özveri” dedi.

Apartmanda oturanlar ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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