Araç kullanılamaz hale geldi: Emniyet kemeri hayatını kurtardı

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Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavula koyarak iki gün gizleyen şahıs tutuklandı

Maltepe'de lüks bir rezidansta Didem Mengü isimli kadını öldürüp bavulun içine koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., “Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Katil sorgusunda, "Kapıyı sabitlemede kullandığım parke taşını Didem'in elinde görünce bana vuracakmış zannettim. O anda kendimi kaybetmişim. Didem'e nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra öldüğünü fark ettim. O anki panik ve korku ile cesedi evde bulunan bavulun içine koydum. İki gün eve uğramadım" dedi.