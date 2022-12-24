Gündem Arazide dolap içinde cesedi bulunan perdeci cinayetinde iki şüpheli adliyede
SAMSUN

Arazide dolap içinde cesedi bulunan perdeci cinayetinde iki şüpheli adliyede

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 30 bin lira borcunu ödeyemediği için tartıştığı patronu perdeci Ümit Şahin’i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra cesedini ahşap dolaba koyup boş araziye bırakan Onur Can Kaya ile ona yardım ettiği öne sürülen nakliyeci E.A. adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Arazide dolap içinde cesedi bulunan perdeci cinayetinde iki şüpheli adliyede
Cesedi ahşap dolaba koyup boş araziye bırakan Onur Can Kaya adliyeye sevk edildi.

19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Medrese Sokak'ta dün boş arazideki ahşap dolaptan kötü koku yayıldığını fark edenler, polise haber verdi.

Polisin yaptığı incelemede dolapta erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Cesedin Atakum ilçesinde perdeci Ümit Şahin’e ait olduğu belirlendi. Şahin’in yakınlarının 17 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundukları tespit edildi.

OLAY YERİNE GELİNCE YAKALANMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dolabın bırakıldığı araziye çıkan yollar üzerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, dolabı, Ümit Şahin’in çalışanı Onur Can Kaya’nın araziye bıraktığını belirledi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde çalışma yapan polisleri gözetlerken yakalandı. Kelepçelenerek ahşap dolabın bulunduğu yere getirilen Kaya, cinayeti itiraf etti. Olayla ilgili nakliyeci E.A. da gözaltına alındı.

Onur Can Kaya'nın 30 bin lira borç aldığı patronu Ümit Şahin’i, bu nedenle çıkan tartışmada iş yerinde tabanca ile vurduğu, ahşap dolaba koyarak sakladığı tespit edildi.

Şüphelinin kokmaya başlayan cesedi, nakliyeci E.A.’nın kamyonetine koyarak 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık araziye bıraktığı belirtildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Okulda dehşet anları: Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti
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Çınar ilçesindeki Yaprakbaşı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.’yi uyarıp, ailesine bilgi verdi.
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Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti.
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Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüşerek çay içti. Bir süre sonra ‘İşimiz var’ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüş’e saldırdı.
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Başından yaralanan Mehmet Gümüş’ü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı.
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Gümüş’ün yaralı halde odadan çıkışı okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
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Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüş’ün başına dikiş attı.
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Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakolu’na giderek aileden şikayetçi oldu.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Okulda dehşet anları: Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sınıf öğretmeni Mehmet Gümüş (28), okula çağırdığı öğrencisinin ailesinin taşlı saldırısına uğradı. Öğretmen arkadaşlarının kurtardığı, başına dikiş atılan Gümüş, aileden şikayetçi olurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Tunceli’de 20 milyon liralık vurgun: 300 kişiyi usulsüz emekli ettiler
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığından alınan soruşturma izninin ardından tefecilere yönelik 6 gün süren çalışma gerçekleştirdi.
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Çalışma çerçevesinde ilde ve yurt dışında bulunan yaklaşık 300 kişinin Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) çalışan bir memur tarafından usulsüz şekilde emekli edildiği, şahsın bu şekilde 20 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.
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Çalışmanın alanını derinleştiren KOM ekipleri, vurgun ile ilgili Tunceli, Elazığ ve İstanbul’da 20 şüpheliyi tespit etti. 18 şüpheli eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınarak Tunceli’ye getirildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2018-2021 yılları arasında ilde ve yurt dışında bulunan bazı şahısların SGK’da çalışan bir memur tarafından usulsüz şekilde emekli edildiği tespit edildi.
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Emekli edilen tespitli şahısların 300 civarında olduğu belirlenirken şahsın alınan ifadesinde bu suçu 2010 yılından bu yana devam ettirdiği, belli bir süre içinde elde ettiği haksız kazancı bahis gibi ortamlarda kaybedip birçok şahsa borçlandığını söylediği belirtildi. Şahsın, borçlanmayı kapatmak amacıyla tefecilerin eline düştüğünü ve yaklaşık 20 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiğini de itiraf ettiği öğrenildi.
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KOM ekipleri, çalışmalarını derinleştirerek Tunceli, Elazığ ve İstanbul’da olayla ilgili 20 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli yakalanarak Tunceli’ye getirildi. Şahısların alınan ifadesinde tefecilik olaylarını gizlemek için ilde meşhur olan fasulye, nohut, bal, tulum peyniri şeklinde banka transferi açıklama kısmında şifreleme yapmaya çalıştıkları tespit edildi.
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Şüphelilerin uzun süre gerçekleşen bu eylemleri sonucunda etraflarına korku salarak bazı işyerlerinin sahipleri ile ortak oldukları, hiçbir işleri olmamasına rağmen aylık gelirlerinin 30 bin lira civarında olduğunu belirttikleri, yurtdışında yaşayıp Türkiye’de çalışmamasına rağmen usulsüz emeklilik işlemleri için para gönderen şahısların olduğu da belirlendi.
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Gözaltına alınan şahısların ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişekler, çok sayıda dolu ve boş senet, borçlandırdıkları şahıslara ait evraklar, banka dekontları, usulsüz yollarla kesilmiş faturalar ve yaklaşık 2 milyon lira para ele geçirildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi’nde ifadeleri alınan şüpheli şahıslardan 7’si buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Burada ifadesi alınan 1 şahıs serbest bırakılırken 6 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tunceli’de 20 milyon liralık vurgun: 300 kişiyi usulsüz emekli ettiler
Tunceli'de 300 kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan bir memur tarafından usulsüz şekilde emekli edildiği, şahsın bu şekilde 20 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Büyük vurgun sonrası üç ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.


Bu görüntüler Türkiyeden

Bu görüntüler Türkiye'den

Dağın tepesinde sürü halinde görüntülendiler.
Dolaptan ceset çıktı

Dolaptan ceset çıktı

Kötü koku yayıldığını fark edenler polise haber verdi.
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​Tunceli'de 20 milyon liralık vurgun.

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