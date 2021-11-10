Gündem Areda Surveyden şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan araştırması Genç seçmen Partiden ihraç edilsin dedi
POLİTİKA

Areda Survey’den şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan araştırması: Genç seçmen 'Partiden ihraç edilsin' dedi

İYİ Parti’nin Bingöl ziyareti sırasında şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan, Türkiye’nin gündemine oturdu. Büyük tepki toplayan olay sıcaklığını halen korurken, araştırma şirketi Areda Survey genç seçmenin konuyla ilgili nabzını tuttu. Katılımcıların yüzde 39,8’i olayı “İYİ Parti’ye karşı yapılmış bir provakasyon” olarak değerlendirdi. Gençlerin 60,2’si “İYİ Parti’nin HDP ile yakınlaşmaya karşı gösterilmiş haklı bir tepki” olarak yorumlarken, "Partiden ihraç edilmeli" diyenlerin oranı ise yüzde 17,8.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Areda Survey’den şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan araştırması: Genç seçmen Partiden ihraç edilsin dedi
Lütfü Türkkan şehit ağabeyine ağza alınmayacak sözler söylemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada şehit yakını Tahir Gürmen tepkisini dile getirmişti. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği şehit yakınına küfür ederek, ağza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili araştırma şirketi Areda Survey vatandaşın konu ile ilgili nabzını tuttu.

Katılımcıların yüzde 39’u ‘provokasyon’ dedi

Araştırmada yer alan ‘’Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit kardeşine küfür etmesi olayını nasıl değerlendiriyorsunuz?’’ sorusuna katılımcıların yüzde 39,8’i olayı ‘İYİ Partiye karşı yapılmış bir provakasyon’ olarak değerlendirirken, yüzde 60,2’si ‘HDP ile yakınlaşmaya karşı gösterilmiş haklı bir tepki olarak’ yorumladığını belirtti.

  • Bu soruya cevap veren 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 67,5 ‘inin olayı HDP ile yakınlaşmaya karşı gösterilmiş haklı bir tepki olarak görmesi genç kuşak açısından dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener şehit yakınına küfreden Türkkan'a sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi
GÜNDEM
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener şehit yakınına küfreden Türkkan'a sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi

Partiden ihraç edilmeli

Araştırmada, İYİ Parti’nin küfür olayına karşı tutumunu da katılımcılar tarafından değerlendirildi. ‘’Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit kardeşine küfür etmesine karşı İYİ Parti nasıl bir tutum sergilemeli’’ sorusuna, katılımcıların yüzde 30,6’sı ‘’Türkkan’ın grup başkan vekilliği görevinden alınması yeterli’’ derken yüzde 45’i ‘’Milletvekilliğinden istifa etmeli’’ yanıtını verdi. ‘’Partiden ihraç edilmeli’’ diyenler yüzde 17,8 iken, ‘’herhangi bir yaptırım olmamalı’’ cevabını verenler ise yüzde 6,6.

Meral Akşener Türkkan'a sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi
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Meral Akşener Türkkan'a sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehit yakınına küfreden Lütfü Tükkan hakkında ilk kez konuştu. Yaşanan olayın AK Partinin planlı bir provokasyonu olduğunu iddia eden Akşener, 'Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri eden ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi' ifadeleriyle Türkkan'ın ahlaksızlığını hafifletmeye çalıştı.


  • Bu soru 24 Haziran 2018 seçim kırılımına göre değerlendirildiğinde İYİ Parti seçmeninin yüzde 65,2 ‘si Parti tarafından Lütfü Türkkan’ın Grup Başkan Vekilliği görevinden alınması veya Milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
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