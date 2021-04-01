Arızalanan gemi Boğaz'a demir attı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapınca sürüklenen 'River Elbe' adlı gemi korkuttu. Yük gemisi Boğaz'da demirledi. Gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 5 botu ile müdahale edildi.
İstanbul Boğaz'ında Panama bayraklı 'River Elbe' isimli gemi makine arızası yapınca Yeniköy Dönüşü'nde demir attı.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü’nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir" denildi.