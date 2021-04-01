İstanbul Boğazı'nda panik: Arızalanınca sürüklenen yük gemisi yalılara çarpacaktı

Rusya’dan İngiltere’ye giden Panama bayraklı 'River Elbe' isimli yük gemisi, saat 10.45 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı.
Sürüklenmeye başlayan gemi, yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu.
Yük gemisi Yeniköy Dönüşü'nde acil olarak demirletildi.
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma römorkörleri olay yerine sevk edildi. Kılavuz kaptan gemiye çıkarılacak kontrolleri yapıldı.
Kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-8 römorkörü ve kılavuz kaptan eşliğinde, Ahırkapı demir bölgesine demirledi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü’nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir" denildi.