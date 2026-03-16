Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü

20:0216/03/2026, Pazartesi
DHA
Memduh Ortakçı, 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı
Kocaeli'de istinat duvarı üzerine oturarak arkadaşlarıyla muhabbet eden Memduh Ortakçı, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ortakçı, hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, ateş yakıp sohbet eden 3 arkadaştan Memduh Ortakçı, yol kenarındaki istinat duvarının üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ortakçı’nın istinat duvarının üzerinden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Eskihisar Mahallesi, Sungurca Caddesi’nde meydana geldi. 3 arkadaş, yol kenarında ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları sırada Memduh Ortakçı, istinat duvarının üzerine çıkarak oturdu. Arkadaşlarıyla sohbete dalan Ortakçı, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ortakçı, sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ortakçı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ortakçı’nın istinat duvarının üzerinden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.




#Kaza
#Düşme
#Yaralı
Bu gece Kadir Gecesi: Kadir Gecesi nasıl değerlendirilmeli? Kadir Gecesi’nde okunacak sureler neler? En faziletli dua