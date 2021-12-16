Gündem Arnavutköyde tehlikeli yolculuk TIRın dorsesinde asılı yolculuk yaptı
İSTANBUL

Arnavutköy'de tehlikeli yolculuk: TIR'ın dorsesinde asılı yolculuk yaptı

Arnavutköy'de, TIR'ın dorsesinde betonları tutarak seyahat eden 2 kişinin, tehlikeli yolculuğu trafikteki başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, Hadımköy yolu Haraççı mevkiinde kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Arnavutköyde tehlikeli yolculuk: TIRın dorsesinde asılı yolculuk yaptı
TIR'ın dorsesinde asılı yolculuk yaptı .

Arnavutköy'de, TIR'ın dorsesinde betonları tutarak seyahat eden 2 kişinin, tehlikeli yolculuğu trafikteki başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA


Görüntüler, Hadımköy yolu Haraççı mevkiinde kaydedildi. İki kişinin, trafikte ilerleyen bir TIR'ın dorsesindeki beton yığınlarını tutarak seyahat etmeye çalıştığı görüldü. TIR'ın arkasındaki başka bir araçta bulunanlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dakikalarca süren tehlikeli yolculukta yağışında etkisi ile tutunan iki kişinin ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.

Bu kadarına da pes: Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk
FOTOĞRAF 7
Title
İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı.
Title
Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı.
Title
Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi.
Title
Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı.
Title
Yürekleri ağza getiren genç Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı.
Title
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu \"bu kadarına da pes\" dedirtti.
Title
Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu kadarına da pes: Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk
İstanbul'da adrenalin tutkunu genç, Merter'de metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı.


Cezası 11 bin TL

Cezası 11 bin TL

​Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat.
Uzak mesafe kavgası

Uzak mesafe kavgası

​'Muayenem var götüremem' gerekçesi yalan çıktı.
Döviz için limit getirilsin

​Yüksek alım satımlar döviz bürosundan değil bankadan yapılsın.

Milyonların beklediği rakam bugün açıklanacak.

Gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

​Özel bankalar kamu bankalarına göre dövize 3,5 puan fazla faiz veriyor.

​Rusya'yı Ukrayna konusunda uyarıp tehdit etti.

​Fırsatçılar 'araç yok' diye otomobil satmıyor ama gerçek hiç de öyle değil...

​Çok sayıda il kısa sürede beyaza büründü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.