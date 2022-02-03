Arnavutköy’de toprak kaymasında faciadan dönüldü

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Kandil mesajları: Resimli, Yazılı, Görsel, Özgün, En Güzel Regaib Kandili mesajları

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe akşamı (bugün) idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Regaib Kandili'nde vatandaşlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için güzel, yazılı, resimli, güncel kandil mesajlarını derledik. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel kandil mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.