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İSTANBUL

İstanbul'da toprak kayması: Faciadan dönüldü

Arnavutköy’de aşırı yağışlardan dolayı yol kenarında bulunan toprak alanda kayma meydana geldi. O esnada yolun sağ şeridinden araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda toprak kayması: Faciadan dönüldü
Arnavutköy'de faciadan dönüldü

Olay, bugün saat 14.45 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolu Arnavutköy Devlet Hastanesi mevki’inde meydana geldi.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeni ile otoyol kenarında bulunan toprak alanda kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle otoyol üzerine kaya parçaları ve toprak yığılırken, kaymanın meydana geldiği esnada otoyoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı yolun 2 şeridini trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı.

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