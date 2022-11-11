Asırlık hayaller için durmayacağız: Atatürk ölümünün 84. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yılında törenlerle anıldı. Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

09.05’TE SAYGI DURUŞU

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

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YILMAYACAĞIZ

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 84'üncü yıl dönümünde zatıalinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. ‘En büyük eserim’ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ni 85 milyon olarak ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Saygıyla

Gazi Atatürk, ölümünün 84. yılında tüm yurtta anıldı. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar mozolenin önünde dua etti, beraberlerinde getirdikleri çiçekleri mozoleye bıraktı. Zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, kimi ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı.

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DUALAR OKUNDU

İstanbul’da da Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören düzenlendi. Resmi törenin ardından oda ziyarete açıldı. Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağı ile çevresine çiçeklerini bıraktı. Kimi vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te hayat, 1 dakikalığına durdu. 09.05'te sirenlerin çalmasıyla cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

İstanbul Valiliği mevlit okuttu

İstanbul Valiliği, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılında Dolmabahçe’deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’nde mevlit okuttu. Mevlide Vali Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra mevlit okutuldu, dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara su ve lokum ikramında bulunuldu.