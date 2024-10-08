Asrın felaketinde 49 kişiye mezar olmuştu: Emre Apartmanı davasında sanıktan şok talep

Binada yanlış hiçbir şey yapmadığını savunan sanık Ali E., “Ben 20 aydır yatıyorum. Ben bu binayı 1999'da aldım. Ben aldığımda ruhsat çıkmıştı. Ruhsat alındığında bina zaten bitmişti. Burada mağdur olan herkes kadar ben de mağdurum. Beni de dolandırdılar. Ben suçlu her kimse ortaya çıkmasını istiyorum. Raporlar ortaya çıksın. Ben inşaatı almadan önce bu binanın yapımında malzemeler çalınmış. Bunların hepsinin ortaya çıkmasını istiyorum. Gerçeklerin ortaya çıkması için içerde kalmaya razıyım. Ben bu binayı almadan sahte evraklar yapılmış. Bu evrakların ortaya çıkmasını istiyorum. Benim tek istediğim gerçek suçlunun bulunması” ifadelerini kullandı.