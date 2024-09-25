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Depremin acı yüzü: Araç mezarlığı görenleri duygulandırıyor

Depremin acı yüzü: Araç mezarlığı görenleri duygulandırıyor

09:5325/09/2024, Çarşamba
IHA
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Hatay'da meydana gelen depremin ardından enkazdan çıkarılan araçların büyük çoğunluğu hak sahipleri tarafından teslim alındı. Ancak geriye kalan araçlar, deprem felaketinin izlerini taşırken, adeta bir araç mezarlığına dönüştü. Depremin acı yüzünü gösteren araç mezarlığı duygulandırıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da 25 bine yakın insan hayatını kaybetmişti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde, binlerce bina ve binlerce araç hasar gördü.

Depremin etkili olduğu Antakya ilçesindeki enkaz arasından çıkarılan araçlar, kentteki farklı noktalarda toplanmıştı.

Depremin üzerinden geçen 20 ayda araçların çoğu hak sahiplerine teslim edilirken geriye kalanlar sahipleri tarafından teslim alınmayı bekliyor.

Depremin gerçek yüzünü gösteren ve müzeyi andıran görüntüler, görenleri de duygulandırıyor.

“Bu araçların yanında geçip baktığımızda içimiz acıyor”

Araç mezarlığındaki hurda araçların insanları üzdüğünü dile getiren Talat Kazmacı, “Buradaki araçlar, deprem zamanında enkazdan çıkan araçlar. Bu alandaki araçların sayısı daha çoktu ama bazı araç sahipleri araçlarını buradan aldılar.


Bu araçları görünce içimiz acıyor. Temennimiz inşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmaması. Bu araçların yanında geçip baktığımızda içimiz acıyor” ifadelerini kullandı.

#Asrın felaketi
#deprem
#Hatay

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