Depremlerin merkez üssüydü: Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır

Bu kapsamda ilgili bakanlıkların yoğun mesai harcadığını belirten Baydur, şunları kaydetti:





"Sadece 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla ilgili olan yatırım programımızda 114 projemiz yer alıyor ki 1900 dersliğe tekabül etmektedir. Hızlı bir şekilde bu aydan itibaren başlamak kaydıyla her ay peyderpey farklı okullarımızı açarak inşallah çocuklarımızı konforlu bir şekilde çok kısa bir sürede eğitim ortamlarına kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu süre zarfında velilerimizden çok az bir sabır istirham ediyorum. İnşallah en kısa zamanda onların hak ettiği güzel eğitim ortamlarını hep birlikte yaşamaya başlayacağız."