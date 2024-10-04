Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş, 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.





Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. Sitede 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü şekilde yıkıldı.

Sitenin mülk sahipleri de haklarını korumak adına ‘Galeria Mülk Sahipleri Platformu'nu kurdu. Platforma üye olan 200 kişi her ay bir araya gelerek toplantılar düzenliyor. Platform, Galeria Sitesi'nden geriye kalan 6 dönümlük arazi için yerinde dönüşüm kararı alarak, yeni bir iş ve yaşam merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Dilekçeleri kabul edilen platform, burada 9 katlı 4 bloklu site içerisinde 268 konut, 177 iş yerinden oluşan 2 katlı bir AVM olan ‘Galeria Yaşam Merkezi' kurmaya karar vererek bir müteahhitle anlaşarak projelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne sundu. Müdürlük, projeyi onayladı. Projenin ruhsatı Büyükşehir Belediyesi'nden alındıktan sonra inşaata başlanacak.





‘Yerinde dönüşümün galeria sitesi için artısı olduğunu gözlemledik'

Platform sözcüsü ender Budak, yerinde dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 74'ünün rızasının alındığını belirterek, “Depremde burada 89 kişi şehit oldu. Allah hepsine rahmet etsin. Hayatın devam ettiği gerçeğini varsayarak deprem sorası Galeria Mülk Sahipleri Platformu'nu oluşturduk. 200 kişi bu platforma üyeyiz. Burada anılarımızı tekrar yaşamak için mücadele örneği gösterdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerinde değişim projesi var. Bu projenin Galeria Sitesi'ne artısı olduğunu gözlemledik. Yerinde dönüşüm için yüzde 50 artı 1 kuralı var. Bu kuralı yerine getirdik ve platformdaki mülk sahipleriyle konuştuktan sonra yüzde 74 oy çıkarak hak kazandık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne giderek yerinde dönüşüm için başvurduk. Daha sonra müteahhitle anlaştık" dedi.

‘Süreç de 3 veya 4 ay içerisinde tamamlanacak'

‘Galeria Sitesi'nin ismini yaşatmak istediklerini belirten Budak, ruhsat işlemlerinin ardından inşaat çalışmalarının başlayacağını ifade ederek, “Burada 9 katlı 4 bloklu site içerisinde 268 konut, 177 iş yerinden oluşan 2 katlı bir AVM olan ‘Galeria Yaşam Merkezi' kurmayı düşünüyoruz. Platform olarak ayda bir toplanıyoruz ve isim konusunda Galeria Sitesi'nin ismini yaşatmak istiyoruz. Biz ismini ‘Galeria Yaşam Merkezi' olarak düşünüyoruz. Projemizi de bu hafta toplantıya gelen mülk sahiplerine tanıttık. Anlaşmış olduğumuz müteahhit de belediyeye gidip ruhsat talebinde bulunacak. Bu süreç de 3 veya 4 ay içerisinde tamamlanacak. Ruhsat alındığında ilk kazma vurulacak. Zaten projenin tamamlandığı konusunda hem onay hem de yazımızı da aldık. Demirören Haber Ajansı'na da teşekkür ederiz. İlk günden bugüne bizim yanımızda oldu. Acımızı paylaştılar" diye konuştu.



