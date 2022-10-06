Gündem Ataol Behramoğlundan skandal sözler AK Partiden kurtulduğumuzda birçok kadın türbanı çıkarıp atacak
POLİTİKA

Ataol Behramoğlu'ndan skandal sözler: AK Parti'den kurtulduğumuzda birçok kadın türbanı çıkarıp atacak

Daha önce kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözler sarf eden edebiyatçı Ataol Behramoğlu, şimdi de başörtüsünü hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsünü anayasal güvenceye alma teklifini eleştiren Behramoğlu, "AK Parti'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ataol Behramoğlundan skandal sözler: AK Partiden kurtulduğumuzda birçok kadın türbanı çıkarıp atacak
Ataol Behramoğlu.

Geçtiğimiz aylarda Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Canlıları keserek bayram olmaz” diyerek kurban ibadetini hedef almıştı.

Behramoğlu şimdi de başörtüsüne dil uzattı.

"KADINLAR BAŞÖRTÜSÜNÜ KENDİLİĞİNDEN ÇIKARIP ATACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik yaptığı başörtüsünü anayasal güvence alma teklifi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Behramoğlu, "Kadınların giyimi konusunda CHP'nin yasa önerisini önemli bir siyasal atak olarak görüyorum.CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayalım. Kadınlarımız bu sorunu aşmıştır. AKP'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır." ifadelerini kullandı.

BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR'DAN TEPKİ: FAŞİZMİN ZİRVESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar, Behramoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Faşizmin zirvesi!.. Maalesef CHP'nin kadrolu şairi de olayı anlamamış! Kadınlara karşı bu ayrımcı, üstten bakışçı anlayışa karşı ANAYASAL GÜVENCE şart! Biz gelirsek kanunu da değiştirebiliriz, zulme devam ederiz diyor aslında. Hemen, şimdi kılık kıyafet özgürlüğü güvencesi!!!" sözleriyle tepki gösterdi.

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'ndan Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözler: Canlı keserek bayram olmaz
HAYAT
Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'ndan Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözler: Canlı keserek bayram olmaz

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu: Canlı keserek bayram olmaz
OYNAT 00:27
Edebiyatçı Ataol Behramoğlu: Canlı keserek bayram olmaz
CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan Edebiyatçı Ataol Behramoğlu, İslam inancını hedef aldı. Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Kurban bayramının hemen arefesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz” dedi.

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