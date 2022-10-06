Ataol Behramoğlu'ndan skandal sözler: AK Parti'den kurtulduğumuzda birçok kadın türbanı çıkarıp atacak

Geçtiğimiz aylarda Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Canlıları keserek bayram olmaz” diyerek kurban ibadetini hedef almıştı.

Behramoğlu şimdi de başörtüsüne dil uzattı.

"KADINLAR BAŞÖRTÜSÜNÜ KENDİLİĞİNDEN ÇIKARIP ATACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik yaptığı başörtüsünü anayasal güvence alma teklifi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Behramoğlu, "Kadınların giyimi konusunda CHP'nin yasa önerisini önemli bir siyasal atak olarak görüyorum.CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayalım. Kadınlarımız bu sorunu aşmıştır. AKP'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır." ifadelerini kullandı.

BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR'DAN TEPKİ: FAŞİZMİN ZİRVESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar, Behramoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Faşizmin zirvesi!.. Maalesef CHP'nin kadrolu şairi de olayı anlamamış! Kadınlara karşı bu ayrımcı, üstten bakışçı anlayışa karşı ANAYASAL GÜVENCE şart! Biz gelirsek kanunu da değiştirebiliriz, zulme devam ederiz diyor aslında. Hemen, şimdi kılık kıyafet özgürlüğü güvencesi!!!" sözleriyle tepki gösterdi.

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