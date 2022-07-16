Hayat Edebiyatçı Ataol Behramoğlundan Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözler Canlı keserek bayram olmaz
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Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'ndan Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözler: Canlı keserek bayram olmaz

Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Canlıları keserek bayram olmaz” dedi. Behramoğlu'nun kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözlerine tepki yağıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Edebiyatçı Ataol Behramoğlundan Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözler: Canlı keserek bayram olmaz
Ataol Behramoğlu

CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu, İslam inancını hedef aldı.

Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Kurban bayramının hemen arefesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz arkadaşlar, kimse kusura bakmasın, herkes de alkışlasın. Alkışlamayanı da ayıplarım yani” diyerek skandal sözler sarf etti.

Behramoğlu'nun hadsiz sözleri tepkileri de beraberinde getirdi.

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu: Canlı keserek bayram olmaz
OYNAT 00:27
Edebiyatçı Ataol Behramoğlu: Canlı keserek bayram olmaz
CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan Edebiyatçı Ataol Behramoğlu, İslam inancını hedef aldı. Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Kurban bayramının hemen arefesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz” dedi.


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