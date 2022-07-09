Dünya İslam düşmanı Geert Wilders yine haddini aştı Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi
AVRUPA

İslam düşmanı Geert Wilders yine haddini aştı: Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi

İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik nefret söylemleriyle sıkça gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İslam düşmanı Geert Wilders yine haddini aştı: Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi
​Geert Wilders

Geçtiğimiz nisan ayında İslam dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik skandal sözleri nedeniyle Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders yine rahat durmadı.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e yaptığı çağrı sonrasında Twitter hesabı bir süreliğine kapatılan Wilders, aldığı ölüm tehditlerine rağmen bugün attığı tweet'te haddini aşan söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

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SKANDAL PAYLAŞIMA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Kurban kesim anına ilişkin bir fotoğrafı paylaşan Geert Wilders, attığı tweet'te "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullandı.

Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan İslam düşmanı ırkçı Wilders'ın paylaşımına sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki yorumu geldi.

Geert Wilders yine haddini aştı
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Geert Wilders yine haddini aştı

Hollandalı aşırı ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders, 2017 yılında Hollanda'da yapılacak olan genel seçimlerde partisinin başarı ile çıkması halinde Kur'ân-ı Kerim'i yasaklayacağını ve camileri kapatacağını belirterek, bunu seçim bildirgesine de yazdıklarını söylemişti.

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Geert Wilders, 2019 yılında çifte vatandaşların ülkedeki seçimlerde oy kullanmasının ve seçilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sunmuş, yasanın amacını "Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi'nin meclis, yerel parlamentolar ve belediye meclislerinden atılması" olarak açıklamıştı.

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Wilders 2021 yılında da Twitter'daki, 'İslam'ı durdurun, ramazanı durdurun' temalı video paylaşımı yapmış, İslam dünyasının sert tepkisiyle karşılaşmıştı.


Hollanda'da İslam ve Türkiye düşmanı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders yine 2021 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş, 'terörist' ifadesini kullanmıştı.


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