Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Avcılar'da husumetlisinin evinin önüne tehdit notu ve mermi bırakan şüpheli tutuklandı

12:0330/04/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi.

Avcılar'da husumetlisi N.Ö.'nün (25) evinin önüne tehdit içerikli not ve mermi bıraktığı tespit edilerek gözaltına alınan E.C.Ç. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinin önünde 28 Nisan'da tehdit içerikli not ve mermi bulan N.Ö., durumu polise bildirdi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, notu ve mermiyi N.Ö. ile bir süredir husumeti bulunan E.C.Ç.'nin bıraktığı tespit edildi.

Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 18 paket uyuşturucu ve 5 bin 650 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Avcılar
#silah
#tehdit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
