Bilecik'te tedirgin eden olay: Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Olay, geçtiğimiz gün Bilecik’in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulun kız öğrencilerine kullandığı tuvalette temizlik yapan görevli, gizlenmiş bir kurusıkı tabanca ile bir kağıt parçasına yazılmış notu fark etti. Durumun vakit kaybetmeksizin okul idaresine bildirilmesi üzerine eğitim kurumuna çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan emniyet birimlerinin yaptığı ilk teknik incelemede, ele geçirilen notta okul müdürü ve bazı öğrencilere yönelik doğrudan tehdit ifadelerinin yer aldığı tespit edildi. Delil niteliği taşıyan kurusıkı silaha el konuldu. Uzman ekipler, hem materyaller üzerinde parmak izi çalışması başlattı hem de failin kimliğini belirlemek amacıyla güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı.

Yaşanan olay sonrası okul yönetimi tarafından velilere, "Değerli velilerimiz, okulumuzda 20 Nisan 2026 tarihinde yürütülen rutin denetim ve kontroller sırasında, güvenlik prosedürlerimiz gereği titizlikle üzerinde durduğumuz bazı bulgulara rastlanmış, konu hiçbir gecikmeye mahal verilmeden ivedilikle emniyet birimlerimize intikal ettirilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de okulumuzu bizzat ziyaret ederek koordine ettiği süreçte; emniyet ekiplerimiz gerekli tüm teknik incelemeleri büyük bir hassasiyetle yürütmektedir. Tüm birimlerimiz, evlatlarımızın huzuru ve güvenliği için her türlü detayı en küçük ayrıntısına kadar ele almaya devam etmektedir. Bu hassas süreçte, tedbir amaçlı olarak çocuklarını eve götürmek veya izin yazdırmak isteyen velilerimize okul idaremiz tarafından her türlü kolaylık sağlanacaktır. Resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar etmemenizi rica eder, çocuklarımızın güvenliğinin bizler için her şeyden önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" şeklinde cep telefonu mesajı gönderildi.