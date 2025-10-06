Avukat Öktem cinayetiyle ilgili beş şüpheli yakalandı

Avukat Serdar Öktem, İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öktem, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beş şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Öktem cinayeti ile bağlantılı olduğu değerlendirilen beş kişinin güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon sonucu yakalandığını açıkladı.

Bakanlık, konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini de ifade etti.

Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kalmıştı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.







