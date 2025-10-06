Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Avukat Öktem cinayetiyle ilgili beş şüpheli yakalandı

Avukat Öktem cinayetiyle ilgili beş şüpheli yakalandı

Semih Bozkuş
19:576/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İçişleri Bakanlığı, Öktem cinayetiyle ilgili gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.
İçişleri Bakanlığı, Öktem cinayetiyle ilgili gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

İstanbul'da otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada beş şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Avukat Serdar Öktem, İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öktem, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beş şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Öktem cinayeti ile bağlantılı olduğu değerlendirilen beş kişinin güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon sonucu yakalandığını açıkladı.

Bakanlık, konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini de ifade etti.

Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kalmıştı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.



#Serdar Öktem
#Suikast
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı